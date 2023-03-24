Ягудин поздравил Сакамото после победы на чемпионате мира-2023

Олимпийский чемпион-2002 и телекомментатор Алексей Ягудин в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о победе японской фигуристки Каори Сакамото на чемпионате мира-2023.

«Поздравляем Каори с победой. Если бы наши спортсменки участвовали, она была бы в тройке лидеров? Не люблю сослагательные наклонения. Если бы у бабушки были... Это спорт. Все может быть», — сказал Ягудин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

22-летняя японка набрала в сумме 224,61 балла на ЧМ-2023. Второе место заняла южнокорейская фигуристка Ли Ха Ин (220,94). Третье — бельгийка Луна Хендрикс (210,42).