Гербольдт: «Пять-шесть фигуристов будут пытаться попасть в тройку на чемпионате России»

Российская фигуристка Катарина Гербольдт поделилась мнением о главных фаворитах в мужском одиночном катании.

«Марк Кондратюк будет одним из фаворитов, но ребят много было, кто показывал хороший контент. У кого-то получилось отказать чисто, у кого-то не получилось. Но, в любом случае, ребят, которые будут бороться за звание чемпиона России и попадание в тройку лучших, много. Конечно, Петр Гуменник будет пытаться составить конкуренцию Марку, Саша Самарин... Пять-шесть фигуристов будут пытаться попасть в тройку. Дима Алиев тоже. Он, конечно, не стабилен, но он часто показывал, что в нужный момент умеет собираться. И у Алексея Николаевича Мишина очень сильные ребята, они показывали хорошее катание на Гран-при. Поэтому я и говорю, что много ребят будет бороться за звание чемпиона России. Я думаю, что турнир будет интересен в этой борьбе, а победит тот, кто будет более эмоционально устойчив», — приводит слова Гербольдта «Газета.ru».

Чемпионат России пройдет с 21 по 24 декабря в Челябинске.