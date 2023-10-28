Агаева выиграла короткую программу на этапе «Гран-при России» в Красноярске

Сегодня, 14:51
Фигуристка Мария Агаева лидирует по итогам короткой программы на третьем этапе «Гран-при России» в Красноярске. Она получила за прокат 70,91 балла.
На втором месте расположилась Анна Фролова (70,75), на третьем — Елизавета Куликова (68,18).
В воскресенье, 29 октября, девушки представят произвольные программы.
«Гран-при России», 3-й этап
Женщины. Короткая программа
1. Мария Агаева — 70,91 балла
2. Анна Фролова — 70,75
3. Елизавета Куликова — 68,18
4. Вероника Яметова — 66,97
5. Софья Важнова — 64,34
6. Елизавета Анисимова — 64,28
7. Арина Кшецкая — 62,69
8. Майя Хромых — 62,06
9. Софья Чаплыгина — 51,22
10. Арина Видинеева — 50,80
11. Анастасия Молчанова — 50,32
12. Алиса Цветкова — 49,45