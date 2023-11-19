Базин — о Степановой и Букине: «С ними круто работать. Они большие мастера и могут поддержать, когда нужно»

Фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин прокомментировали свое выступление на пятом этапе российской серии «Гран-при» в Самаре.

Спортсмены набрали 208,99 балла по сумме двух прокатов и заняли первое место.

«Есть небольшой плюсик в голове, но я даже сдерживалась, чтобы не сильно порадоваться после проката, это было бы слишком театрально, — заявила Худайбердиева. — Для нас сейчас все новое, тем более, спортивная карьера идет рука об руку с обычной жизнью, и для нас это новый этап. Каждая неделя, каждый месяц — свой этап подготовки. Только в конце сезона мы сможем сказать о том, чего могли добиться, сейчас каждый день — новый в физическом и эмоциональном плане».

«Как мы и говорили в начале сезона, будем двигаться постепенно, не надо сразу приходить в сильную форму, тем более, у нас новая группа и все новое, — добавил Базин. — Идет перестроение под новый стиль, все идет постепенно. Сейчас мы сделали несколько шагов вперед по сравнению с этапом в Уфе и продолжим двигаться дальше. Это новая глава для нас. Конечно, еще не на 100 процентов готовы, пройдет много времени перед тем, как мы будем плыть по течению вместе со всеми. Пока что не до конца перестроились, идем постепенно единой командой, которая как машина будет делать свою работу.

Круто работать с Александрой Степановой и Иваном Букиным на тренировках, они — большие мастера, могут поддержать, когда нужно. Перекидываемся фразами во время занятий, можем чуть пожаловаться друг другу, и сразу веселее становится. Помимо Саши с Ваней у нас в целом большая группа, серьезная конкуренция. В танцах конкуренция значительно увеличилась, много интересных новых пар, есть и стабильные дуэты, которые выступали вместе и раньше».

С сезона-2023/24 дуэт Елизавета Худайбердиева/Егор Базин тренируется в группе Александра Жулина вместе с парами Александра Степанова/Иван Букин и Елизавета Шанаева/Павел Дрозд.