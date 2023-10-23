Энберт считает, что Косторной сложно выступать в роли догоняющей

Российский фигурист Александр Энберт поделился мнением о выступлении бывшей одиночницы Алены Косторной в паре с Георгием Куницей на втором этапе «Гран-при России». Он назвал хорошим результат фигуристов.

«Они идут прекрасным темпом и действительно прибавляют от турнира к турниру. Если взять их летнее выступление в каком-то турнире вне конкурса, а потом на этапе «Гран-при России», мы увидим громадный прогресс. Они боролись за пьедестал, это классный результат. Мне очень нравится, как они катаются — с энергией, с удовольствием, с задором», — цитирует Энберта «Газета.Ru».

Также серебряный призер Олимпиады-2018 рассказал, что думает о полученных Косторной и Куницей оценках.

«Конечно, баллы расстраивают. Алена привыкла быть победителем и задавать тренды в женском одиночном катании, привыкла бороться только за первые места и за лидерство в сборной. Наверное, ей сложно выступать в роли догоняющей. Но я уверен, что если они сохранят такой темп прогресса, то скоро и оценки будут только радовать», — добавил Энберт.

Ранее Косторная заявила, что недовольна тем, как судьи оценили ее выступление в паре с Георгием Куницей на втором этапе «Гран-при России» в Омске. По мнению спортсменки, их труд «был спущен в унитаз». Пара набрала 192,77 балла и заняла четвертое место.

Соревнования в парном катании выиграли Анастасия Мишина и Александр Галлямов (232,98). Вторыми стали Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (221,67), третьими — Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (203,32).