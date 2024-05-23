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Сегодня, 12:12

Источник: «Барселона» уволит Хави и назначит на должность главного тренера Флика

Ханс-Дитер Флик.
Фото Global Look Press
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Бывший главный тренер «Баварии» и сборной Германии Ханс-Дитер Флик возглавит «Барселону» со следующего сезона, сообщает Sky Sport.

Руководство каталонского клуба уволит испанца Хави, несмотря на то что стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве.

В нынешнем сезоне ла лиги «Барселона» расположилась на втором месте в таблице за тур до окончания чемпионата. В Лиге чемпионов сине-гранатовые вылетели на стадии 1/4 финала, уступив «ПСЖ» по сумме двух матчей (4:6).

Последним местом работы Флика была сборная Германии. До этого специалист тренировал «Баварию», с которой дважды выиграл чемпионат Германии и стал победителем Лиги чемпионов (сезон-2019/20).

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Бавария
ФК Барселона
Ханс Флик
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