Фигуристка Камила Валиева после победы на шестом этапе российской серии «Гран-при» в Москве высказалась о роли публичной сферы в своей жизни.

— По календарю у нас дальше чемпионат России. Кроме того, будет ряд мероприятий, не связанных с фигурным катанием. Я стараюсь сейчас совмещать фигурное катание с другими направлениями. Честно, если заниматься только фигурным катанием, то выгоришь уже завтра.

Наоборот, мне помогает удерживать концентрацию публичная сфера, не мешает точно. Помогает избавиться от лишнего нервяка. Сейчас, если мне нужно какую-то речь сказать, вроде бы страшно, но я привыкаю к публике. Поэтому и когда выхожу на лед, вижу полный «Мегаспорт», уже так не переживаю. Опять же, спасибо фанатам, так много поддержки, и в Казани, и в Москве. Столько много плакатов. Так кричали, поддерживали. Безумно приятно.

Победа на соревнованиях всегда поднимает дух. Также ты видишь, что соперницы двигаются вперед. Я видела, что Камила Нелюбова на тренировках, например, делает четверной лутц. Здорово, что есть новое поколение, которое не дает расслабиться, — сказала Валиева.

Спортсменка набрала 226,22 балла по сумме двух прокатов и заняла первое место.