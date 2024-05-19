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Сегодня, 20:54

Пента-трик Кассьерры помог «Зениту» разгромить «Ахмат» в Грозном

Алина Савинова
Игроки «Зенита» празднуют гол в ворота «Ахмата».
Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» разгромил «Ахмат» в матче 29-го тура чемпионата России — 5:1. Игра прошла на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном.

Нападающий сине-бело-голубых Матео Кассьерра оформил пента-трик в этой встрече. Футболист забил два быстрых гола в начале матча — на 4-й и 9-й минутах, а затем отметился еще тремя точными ударами во втором тайме — 44-я, 47-я и 51-я минуты. Автором единственного гола грозненцев стал Мохамед Конате (11-я минута).

«Зенит» с 54 очками поднялся на второе место в РПЛ, снова обойдя «Краснодар», у которого на одно очко меньше. Отставание петербуржцев от лидирующего «Динамо» за тур до конца чемпионата составляет 2 очка.

«Ахмат» с 35 баллами располагается на 10-й позиции в турнирной таблице РПЛ.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
19 мая, 19:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
1:5
Зенит

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2023-2024/
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
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