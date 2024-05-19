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Сегодня, 16:11

«Спартак» дома обыграл «Рубин», Мартинс забил и отдал голевую передачу

«Спартак» на своем поле обыграл «Рубин»
Игнат Заздравин
Корреспондент
Георгий Джикия и Мирлинд Даку.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Спартак» дома победил «Рубин» в матче 29-го тура РПЛ — 3:1.

Счет на 21-й минуте открыл Тео Бонгонда, голевую передачу отдал Кристофер Мартинс Перейра. Семь минут спустя преимущество красно-белых удвоил Роман Зобнин. На 63-й минуте счет до разгромного довел Кристофер Мартинес Перейра.

На 77-й минуте за «Рубин» отличился Мирлинд Даку.

Впервые с октября в стартовом составе хозяев вышел Георгий Джикия. На 67-й минуте его заменили под аплодисменты болельщиков.

«Спартак» (49 очков) остается на пятом месте в РПЛ. Красно-белые не опустятся ниже пятой строчки по итогам сезона.

«Рубин» (41) идет седьмым в турнирной таблице.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
19 мая, 14:15. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
3:1
Рубин

Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
Кристофер Мартинс Перейра
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