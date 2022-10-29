Кондратюк стал лучшим в короткой программе на этапе «Гран-при России» в Сочи

Марк Кондратюк показал лучший результат по итогам короткой программы у мужчин на этапе «Гран-при России» в Сочи.

Кондратюк набрал 104,51 балла за свое выступление. Второе место занял Алексей Ерохов (93,21), третьим стал Артем Ковалев (80,74 балла).

Мужчины представят произвольные программы в воскресенье, 30 октября. Начало выступлений запланировано на 17.30 по московскому времени.

Фигурное катание

«Гран-при России»

2-й этап

Сочи

Мужчины

Короткая программа

1. Марк Кондратюк — 104,51 балла

2. Алексей Ерохов — 93,21

3. Артем Ковалев — 80,74

4. Андрей Анисимов — 74,08

5. Петр Гуменник — 74,04

6. Даниил Постарнаков — 59,22

7. Максим Варакин — 56,47

8. Егор Карнаухов — 53,55

9. Кирилл Кельманов — 50,19