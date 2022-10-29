Кондратюк стал лучшим в короткой программе на этапе «Гран-при России» в Сочи

Сегодня, 18:44
Марк Кондратюк показал лучший результат по итогам короткой программы у мужчин на этапе «Гран-при России» в Сочи.
Кондратюк набрал 104,51 балла за свое выступление. Второе место занял Алексей Ерохов (93,21), третьим стал Артем Ковалев (80,74 балла).
Мужчины представят произвольные программы в воскресенье, 30 октября. Начало выступлений запланировано на 17.30 по московскому времени.
Фигурное катание
«Гран-при России»
2-й этап
Сочи
Мужчины
Короткая программа
1. Марк Кондратюк — 104,51 балла
2. Алексей Ерохов — 93,21
3. Артем Ковалев — 80,74
4. Андрей Анисимов — 74,08
5. Петр Гуменник — 74,04
6. Даниил Постарнаков — 59,22
7. Максим Варакин — 56,47
8. Егор Карнаухов — 53,55
9. Кирилл Кельманов — 50,19