Российский фигурист рассказал о выступлениях за Крым

Российский фигурист Максим Варакин после выступления на этапе «Гран-при России» в Сочи рассказал о том, почему заявил на короткую программу четверной аксель и том, как выступал за Крым.

— Я заявил четверной аксель? Не знаю ничего, я отправлял другую заявку, с четверным тулупом. Имя тренера тоже зачеркнули, наверное, не понравилось, как написано, решили красивым почерком. (смеется) Хотел прыгнуть, но пожалел соперников? Да нет, обманывать не буду. Кто-то исправил мою заявку, получается!

Протокол с зачеркнутым именем тренера Варакина.

Раньше я представлял Республику Крым, сейчас переехал в Ростовскую область. А вообще я из Москвы. Просто путешествовать люблю. Проблем с выступлением за Крым никогда не было, в фигурном катании с этим все нормально, — сказал Варакин.

По итогам короткой программы Варакин набрал 56,47 балла и занимает промежуточное третье место.