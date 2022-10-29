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Гран-при России

Сегодня, 18:14

Российский фигурист рассказал о выступлениях за Крым

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Максим Варакин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский фигурист Максим Варакин после выступления на этапе «Гран-при России» в Сочи рассказал о том, почему заявил на короткую программу четверной аксель и том, как выступал за Крым.

— Я заявил четверной аксель? Не знаю ничего, я отправлял другую заявку, с четверным тулупом. Имя тренера тоже зачеркнули, наверное, не понравилось, как написано, решили красивым почерком. (смеется) Хотел прыгнуть, но пожалел соперников? Да нет, обманывать не буду. Кто-то исправил мою заявку, получается!

Протокол с зачеркнутым именем тренера Варакина.
Протокол с зачеркнутым именем тренера Варакина.

Раньше я представлял Республику Крым, сейчас переехал в Ростовскую область. А вообще я из Москвы. Просто путешествовать люблю. Проблем с выступлением за Крым никогда не было, в фигурном катании с этим все нормально, — сказал Варакин.

По итогам короткой программы Варакин набрал 56,47 балла и занимает промежуточное третье место.

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