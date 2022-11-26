26 ноября, 18:04
Фигурист Евгений Семененко выиграл короткую программу на этапе «Гран-при России» в Перми. За свой прокат он получил 103,36 балла.
Второй результат показал Алексей Ерохов (93,61 балла), третьим стал Илья Яблоков (93,31).
В воскресенье, 27 ноября мужчины выступят с произвольной программой.
«Гран-при России»
6-й этап
Пермь
Мужчины
Короткая программа
1. Евгений Семененко — 103,36 балла
2. Алексей Ерохов — 93,61
3. Илья Яблоков — 93,31
4. Матвей Ветлугин — 87,41
5. Макар Игнатов — 82,91
6. Артем Ковалев — 80,61
7. Владимир Ощепков — 65,01
8. Егор Коваленко — 62,29
9. Максим Варакин — 58,69
10. Артем Алейников — 58,13
11. Владимир Кузнецов — 53,43
12. Даниил Постарнаков — 53,01