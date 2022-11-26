Семененко выиграл короткую программу на этапе «Гран-при России» в Перми

Фигурист Евгений Семененко выиграл короткую программу на этапе «Гран-при России» в Перми. За свой прокат он получил 103,36 балла.

Второй результат показал Алексей Ерохов (93,61 балла), третьим стал Илья Яблоков (93,31).

В воскресенье, 27 ноября мужчины выступят с произвольной программой.

«Гран-при России»

6-й этап

Пермь

Мужчины

Короткая программа

1. Евгений Семененко — 103,36 балла

2. Алексей Ерохов — 93,61

3. Илья Яблоков — 93,31

4. Матвей Ветлугин — 87,41

5. Макар Игнатов — 82,91

6. Артем Ковалев — 80,61

7. Владимир Ощепков — 65,01

8. Егор Коваленко — 62,29

9. Максим Варакин — 58,69

10. Артем Алейников — 58,13

11. Владимир Кузнецов — 53,43

12. Даниил Постарнаков — 53,01