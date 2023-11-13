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Гран-при России

Сегодня, 11:20

Тарасова не согласна с решением судей засчитать фигуристке Валиевой скольжение как падение

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что судьи не должны были засчитывать фигуристке Камиле Валиевой скольжение на льду как падение во время произвольной программы на этапе «Гран-при России» в Казани.

«У нее было скольжение, которое судьи посчитали как падение. Уже было все сказано об этом, хотя я не посчитала, что это падение, мне даже в голову такое не пришло. Если падение, то это должен быть большой съем баллов», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Валиева лидировала после короткой программы, но в произвольной набрала 132,50 балла. По сумме двух выступлений фигуристка стала четвертой (213,59).

Видео произвольной программы Валиевой. После выступления фигуристка не стала общаться с представителями СМИ. Позже РИА «Новости» сообщило, что команда Валиевой намерена подать протест на результаты произвольной программы.

Софья Муравьева выиграла этап «Гран-при России» в Казани (228,81 балла). Второй стала Алина Горбачева (219,02), на третьей строчке — Дарья Садкова (214,54).

Источник: https://tass.ru/sport/19267175
Фигурное катание
Камила Валиева
Татьяна Тарасова
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