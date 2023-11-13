Тарасова не согласна с решением судей засчитать фигуристке Валиевой скольжение как падение

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что судьи не должны были засчитывать фигуристке Камиле Валиевой скольжение на льду как падение во время произвольной программы на этапе «Гран-при России» в Казани.
«У нее было скольжение, которое судьи посчитали как падение. Уже было все сказано об этом, хотя я не посчитала, что это падение, мне даже в голову такое не пришло. Если падение, то это должен быть большой съем баллов», — приводит слова Тарасовой ТАСС.
Валиева лидировала после короткой программы, но в произвольной набрала 132,50 балла. По сумме двух выступлений фигуристка стала четвертой (213,59).
Видео произвольной программы Валиевой. После выступления фигуристка не стала общаться с представителями СМИ. Позже РИА «Новости» сообщило, что команда Валиевой намерена подать протест на результаты произвольной программы.
Софья Муравьева выиграла этап «Гран-при России» в Казани (228,81 балла). Второй стала Алина Горбачева (219,02), на третьей строчке — Дарья Садкова (214,54).