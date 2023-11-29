Базарова — о Муравьевой: «Проблема не техническая, а психологическая. Что-то сидит в голове и мешает сделать аксель»

Вице-чемпионка Европы Вера Базарова в интервью «СЭ» поделилась мнением о прокатах Софьи Муравьевой на шестом этапе серии «Гран-при России» в Москве.

«Думаю, что эмоции Софьи в Москве связаны скорее не с результатом, а с тройным акселем. Чрезмерная зацикленность на элементе. Возможно, на тренировках он у нее получался легко и стабильно. На занятиях легко все делаешь, но на соревнованиях не можешь. Понятное дело: обидно, если ты исполнял прыжок до этого чисто, а тут срываешь… Кажется, что это Армагеддон. Но возможно, небольшой провал пойдет Муравьевой даже на пользу перед чемпионатом России. Думаю, что проблема скорее даже не техническая, а психологическая. Что-то сидит в голове и мешает исполнить тройной аксель на соревнованиях.

Такое часто случается, когда тренер говорит: «Не делай». Но спортсмен зациклился и хочет выполнить этот элемент, живет им. И, если в такой ситуации тренер станет настаивать, спортсмен может развалиться даже на простом контенте. Потому что все мысли были о сложном прыжке, а ему запретили его исполнять, и он в итоге просто теряется. Муравьева к следующему старту либо доработает прыжок до необходимой стабильности, либо все-таки от него откажется», — сказала Базарова.

Муравьева трижды упала с трех попыток исполнение тройного акселя и заняла третье место. Победила Камила Валиева, на втором месте Вероника Яметова.