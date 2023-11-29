Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 16:35

Базарова — о слайде Валиевой: «Непонятно то ли постановочный момент, то ли потеряла равновесие. Но явно какой-то сбой»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Telegram Дзен

Вице-чемпионка Европы Вера Базарова в интервью «СЭ» поделилась мнением о произвольной программе Камилы Валиевой на четвертом этапе серии «Гран-при России» в Казани.

«Когда полностью выпадает элемент, то есть признается недействительным (особенно такой важный элемент, как каскад), спортсмен сразу же теряет огромное количество баллов. В Москве, несмотря на два падения, все элементы Камилы Валиевой были засчитаны. Кроме того, в Казани была ошибка на хореографической последовательности, достаточно обидная, но грубая, и на ней фигуристка потеряла много баллов.

Я много раз пересматривала слайд Валиевой, и было непонятно — то ли это постановочный момент, то ли Камила потеряла равновесие… Но мы явно видели какой-то сбой. Наверное, еще и поэтому судьи так долго выставляли оценки. Непонятно было — либо это отдельный элемент, либо это такой переход между элементами», — сказала Базарова.

Валиева на этапе «Гран-при» в Казани заняла четвертое место, исполнив недопустимый набор элементом. На шестом этапе серии в Москве Камила заняла первое место, несмотря на два падения.

 
Вера Базарова. «Хорошо бы сохранить внутренние старты и после возвращения на международную арену». Итоги от Веры Базаровой

 

Фигурное катание
Вера Базарова/Юрий Ларионов
Камила Валиева
1
0
Читайте также
Певица Наргиз призналась Вовану и Лексусу в финансировании ВСУ
РИА Новости: снайпер ВС РФ ликвидировал солдата ВСУ после четырех дней выжидания
Повышение зарплаты с 1 января 2024-го: кому и на сколько увеличат
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
Степанова/Букин: «Гран-при России», 6-й этап, произвольный танец
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Дикиджи: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 6-й этап, ритм-танец
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, произвольный танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, ритм-танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Дарья Садкова: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Владислав Дикиджи: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, произвольный танец
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Самсонов: «Маме с самого рождения сказали, что у нее будет спортивный ребенок»