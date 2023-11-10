Родной «сарай» олимпийской чемпионки. Прогулка по «валиевским» местам в Казани

Экскурсоводы столицы Татарстана уже берут идею на заметку.

Фронтмен четвертого этапа российской серии «Гран-при» — Камила Валиева. Олимпийская чемпионка и чемпионка Европы вновь выступит в родном городе. Как много значит Казань для Валиевой и Валиева для Казани, сторонние болельщики наглядно увидели в прошлом году, когда Камила выдавала прыжки на бис и не хотела уходить со льда... Но как именно прошел для Валиевой казанский этап ее карьеры? Где она тренировалась, где жила и как проводила время? Предлагаем вам перенестись в будущее, где уже появилась новая профессия «валиевоведов», а в Казани туристам предлагают прогуляться по местам детства будущей звезды мирового спорта.

Прожила в Казани только шесть лет

Казань — это город, который точно не жалуется на недостаток туристов. В истории столицы Татарстана было много ярких имен, которые сделали его знаменитым на весь мир. К примеру, ежегодно несколько десятков тысяч китайцев приезжают на берега Волги, чтобы вживую увидеть Казанский университет — место, где будущий вождь мировой революции Владимир Ульянов-Ленин начал свою политическую карьеру, выступив на студенческой стачке. Среди местных экскурсоводов есть отдельная группа тех, кто водит гостей Казани именно по ленинским местам — любимый шахматный клуб отца народов, булочная, родительский дом и место ссылки... Есть тематические экскурсии и для поклонников творчества Льва Толстого или Максима Горького, чьи судьбы также связаны с городом огнедышащего змея — Зиланта. Но спустя годы в пантеоне великих казанцев, возможно, найдется место еще для одной местной знаменитости — фигуристки Камилы Валиевой.

Строго говоря, в Казани Валиева прожила не столь долго. Уже в шесть лет она с родителями перебралась в Москву, причем переезд не был связан с фигурным катанием. Наоборот, смена обстановки едва не привела к необходимости бросить занятия спортом. У мамы спортсменки Алсу Валиевой произошли перемены в личной жизни, и только просьбы первого тренера Камилы Ксении Ивановой убедили мать юного дарования попробовать дочь в школе «Москвич». Дальнейшая история хорошо известна — ранняя слава «балетной примы», переход к Этери Тутберидзе в 12 лет и выдающаяся история побед, венцом которой стал командный турнир на Олимпиаде в Пекине. Но как бы это ни звучало пафосно или банально, ничего бы не было без первых шагов в спорте — а их будущая олимпийская чемпионка сделала именно в Татарстане. Так что давайте «пройдемся» по «валиевским» местам Казани.

Дом в Казани по адресу: улица Шамиля Усманова, 20.

Родилась рядом с Заболоцким и Королевым у станции метро «Юность»

Первая остановка — родительский дом. Его адрес: улица Шамиля Усманова, 20. Ничем не примечательная пятиэтажка в спальном районе, который мало чем отличается от аналогичных в любом постсоветском миллионнике. От центра города сейчас удобнее всего добраться на метро. Станция «Яшьлек» (в переводе с татарского — «Юность») открылась к Универсиаде-2013. Подземка 10 лет назад вдохнула новую жизнь в застрявший в советской эпохе Московский район, где и жила Валиева. Его не назвать депрессивным, однако и пределом мечтаний для казанцев он точно не считается. Из примечательных мест рядом есть остатки Кизического монастыря, где родился поэт Николай Заболоцкий. Недалеко на одноименной улице и дом академика Сергея Королева, где он жил после ареста в ссылке. Здание первой городской электростанции соседствует с известным в округе международным турецким лицеем.

Сам дом Камилы в неплохом состоянии для хрущевки. Во дворе навели благоустройство по республиканской программе, в самом доме был сделан капремонт. Но это все дело последних нескольких лет, Валиева же поднималась вверх до третьего этажа по стереотипной лестнице подъезда словно из фильмов Андрея Звягинцева. Квартира до сих пор принадлежит семье, хотя это и не единственный адрес семьи Камилы в городе. Сейчас в Казани живут ее бабушка с дедушкой по маминой линии, а также тетя. Валиева приезжает к ним в свободное время, чаще всего во время отдыха летом или на Новый год. Так что будет возможность — прогуляйтесь по округе, возможно, вам улыбнется удача и вы случайно встретите звезду фигурного катание в местной кофейне.

Снежные Лебяжьи озера. Фото «СЭ»

Любимое место отдыха — «казанская Венеция» и Лебяжьи озера

Пока мы в заречной (так называют районы к северу от реки Казанка) части города, отметим еще два важных для Валиевой места — парк Урицкого и лесопарк Лебяжье. Это излюбленные места отдыха для многих казанцев. Но в особенности для тех, кто живет неподалеку. Парк Урицкого примечателен каналом с арочными мостами — романтичная натура найдет в них нотку Венеции. А Лебяжье вот уже на протяжении нескольких веков главное место для уединения с природой. Раньше это был пригородный заповедник, примечательный системой озер. Сейчас территория лесопарка окружена плотной городской застройкой, но к самой экосистеме относятся аккуратно. Сейчас здесь есть все для тихой прогулки, уютного пикника или активного отдыха. Валиева предпочитает третий вариант. Еще в детстве родители привозили ее сюда летом купаться, а зимой — кататься на лыжах.

Камила Валиева и Саида Мухаметзянова. Фото Соцсети

Спустя годы привычка закрепилась. Два года назад Камила выкладывала фотографии, как отдыхает в парке Лебяжье с Саидой Мухаметзяновой — девочки вместе проверяли лыжню вдоль Лебяжьих озер. Саида — подающая надежды певица татарской эстрады, получившая всероссийскую известность после участия в проекте «Голос.Дети». С Валиевой судьба ее свела случайно. Еще когда она каталась в «Москвиче», хореограф Мария Касумова решила подчеркнуть восточное происхождение своей подопечной и взяла для ее программы песню Мухаметзяновой на арабском языке — ремейк Hallelujah Леонарда Коэна. Когда об этом узнала Саида, она захотела пообщаться с фигуристкой, и с тех пор они близкие подруги. Списались в соцсетях — артистка увидела, что Камила в Казани, и предложила встретиться.

Кремлевская набережная. Фото «СЭ»

Первые шаги в спорте делала в «сарае» на Московской улице

Мухаметзянова с Валиевой прогуливались и по Кремлевской набережной — популярному месту в любое время года. Зимой тут заливают каток — один из самых протяженных в Европе. Почти два километра по освещенному променаду, после чего можно согреться в одном из многочисленных заведений вдоль берега. Качество льда оценила сама олимпийская чемпионка. Однако многие казанцы предпочитают каток у Черного озера. Парк недалеко от кремля был основан еще в конце XVIII века, а каток тут заливают уже как минимум 150 лет. Как заверяют краеведы, его опробовал и Николай Панин-Коломенкин и даже сам император Николай II. Каталась тут и Алина Загитова, и, разумеется, Камила Валиева. Но только в качестве досуга, а тренировалась неподалеку в «Спорт сарае».

Каток на Черном озере. Фото «СЭ»

Сарай — древнетюркское слово и обозначает дворец. Сарай-Бату — это была столица Золотой Орды, великий город, основанный Батыем. Для Валиевой «сарай» по улице Московской по-настоящему родной. Именно сюда в центральный Дворец спорта в 3,5 года к тренеру Ивановой ее и привели на занятия. Ксения известна также по работе в «Ангелах Плющенко» и «Армии фигурного катания». Но до переезда в столицу она была видным специалистом в Казани. Помимо Валиевой, у нее тренировалась, например, Аделина Галявиева — чемпионка Франции в танцах на льду в паре с Луи Тауроном. Иванову всегда отличало умение найти индивидуальный подход к ребенку и выделить настоящий бриллиант в самом раннем возрасте. Ксения говорила родителям, что у них растет большая звезда, когда Камиле было еще пять лет.

Каток на стадионе «Трудовые резервы».

Могла уйти в балет или художественную гимнастику

Правда, поверить в великое спортивное будущее тогда было трудно даже маме Камилы. Поэтому Алсу искала разные варианты развития ребенка. Например, водила Валиеву на гимнастику — в школу «Грация». Она расположена на стадионе «Трудовые резервы» в парке Горького. Пробовала юная Камила свои силы и в балете — в Казанском хореографическом училище. Это в центре, в особняке XIX века по улице Карла Маркса. Балетная выучка и опыт в художественной гимнастике в дальнейшем помогут развиваться Валиевой по части второй оценки. Именно растяжка в свое время и прославила девочку, однако на тот момент из фигурного катания Камила едва не ушла. Причина была как в опасениях за здоровье девочки от долгого нахождения на льду, так и в банальной нехватке времени. Алсу Валиева осталась одна, и молодая бухгалтер вынуждена была успевать и на работу, и на секции дочери.

Возможно, мы потеряли великую балерину или гимнастку, но что точно приобрели — одну из самых талантливых фигуристок в истории. По крайней мере ей до сих пор принадлежат абсолютно все мировые рекорды в женском одиночном из существующих, и едва ли в ближайшее время кто-то до них доберется. Разве что в ISU решат вновь «перезагрузить» список достижений. И пусть на мировой Олимп она поднялась как москвичка из «Хрустального», направила на нужную дорогу спортсменку именно тренер Иванова на казанском катке. Здесь до сих пор готовят лучших фигуристок Татарстана и проводят ежегодный турнир «Идель», ставший с недавних пор частью российской серии «Гран-при». В прошлом году, приезжая на соревнования, Валиева впервые за 10 лет вышла на родной лед. В этом году встреча для Камилы наверняка будет не менее теплой.