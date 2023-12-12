Тренер Соколова назвала нелепой случайностью столкновение Шанаевой и Морозов

Тренер Елена Соколова высказалась об инциденте со столкновением Аннабель Морозов и Елизаветы Шанаевой на разминке ритм-танца на этапе серии «Гран-при» в Красноярске.

«На разминке все погружены в себя. В процессе ни я, ни мои ученики не обратили внимания, что что-то произошло. Что все очень серьезно, мы поняли лишь после того, как разминка закончилась и Игорь Еременко вынес Аннабель на руках», — цитирует Соколову «Газета.Ru».

Также она отметила, что не видит смысла сокращать количество пар в разминке, несмотря на данный инцидент.

«Я думаю, что это существенно не изменит ситуацию. Уменьшить количество пар в разминке — это значит, что меньше пар попадают на основные соревнования. У нас и так в этом сезоне большая конкуренция. Танцоры должны настолько хорошо владеть своим телом и коньком, что должны смотреть на все 360 градусов и учиться избегать подобных ситуаций. В спортивных парах все сложнее, потому что там верхние элементы, и если ты поднял партнершу на вытянутые руки, а кто-то в тебя летит — это катастрофично. Здесь же произошла нелепая случайность», — добавила тренер.

Перед началом ритм-танца Шанаева задела лезвием конька Морозов, выступающую в дуэте с Игорем Еременко. После соревнований пострадавшей фигуристке наложили швы.