Чемпионку Европы из России засудили во Франции. Губанова и Малинин проиграли из-за спорных оценок

Итоги «Гран-при» ISU по фигурному катанию в Анже.

«Гран-при Франции»

Девушки

1. Изабо Левито (США) — 203,22.

2. Нина Пинзарроне (Бельгия) — 198,80.

3. Рион Сумийоши (Япония) — 197,76.

4. Хэ Ин Ли (Южная Корея) — 190,96.

5. Вакаба Хигучи (Япония) — 190,02.

6. Анастасия Губанова (Грузия) — 187,66.

Мужчины

1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 306,78.

2. Илья Малинин (США) — 304,68.

3. Юма Кагияма (Япония) — 273,14.

Пары

1. Лиа Перейра/Трент Мишо (Канада) — 194,67.

2. Сара Конти/Никколо Мачии (Италия) — 189,46.

3. Камилла Ковалев/Павел Ковалев (Франция) — 172,88.

Танцы

1. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 214,54.

2. Лоранс Фурнье-Бодри/Николай Соренсен (Канада) — 205,15.

3. Евгения Лопарева/Жоффре Бриссо (Франция) — 190,82.

Во французском Анже завершился третий этап серии «Гран-при» от Международного союза конькобежцев (ISU). Одними из главных фаворитов соревнований считались экс-россиянка Анастасия Губанова и сын российских эмигрантов Илья Малинин. В итоге Малинин только второй, а Губанова и вовсе шестая. Анастасия оценки признавать не хотела — пыталась убежать из кисс-энд-край, кричала нецензурные вещи и открыто говорила о своем несогласии с результатом. Чемпионку Европы прошлого года и правда засудили?

Сорвалась, когда увидела результат

Если вы думали, что только Алена Косторная чересчур эмоционально реагирует в кис-энд-край на полученные оценки, то посмотрите на Анастасию Губанову. Эта девушка решила превзойти эпичное завершение турнира в Омске для Косторной и устроила после произвольной программы в Анже настоящую пантомиму. После короткой она была второй — в нескольких баллах от американки Изабо Левито — и бросилась в погоню за ученицей Юлии Кузнецовой вечером субботы. Вышло неудачно. Представительница сборной Грузии допустила несколько помарок и заняла в итоге только шестое место. Тем не менее в зону «слез и поцелуев» Анастасия шла в неплохом настроении и поначалу даже улыбалась. Улыбка сменилась ехидной ухмылкой, как только на табло вывели оценки Губановой. Совладать с эмоциями фигуристка из Санкт-Петербурга еще долго не могла.

За дальнейшие эксцессы Анастасии может по идее прилететь, особенно если ISU интересуют этические вопросы, также как нашу ФФККР. В эфир проникло нецензурное слово, которое Губанова в сердцах бросила в адрес своего тренера Евгения Рукавицына. Тот, увидев оценки, также был озадачен и почесал за ухом. Однако понимал, что важно сохранять лицо, и пытался утихомирить ученицу. Та хотела демонстративно покинуть кисс-энд-край. Рукавицын сказал ей: «Ни в коем случае», и деликатно придержал возле себя. Когда Анастасия поняла, что с такими баллами не попадает даже в призеры, она попыталась сбежать еще раз, но Евгений Владимирович держал ее как мог. А вот от чего удержать Рукавицын ученицу уже не мог, так от ярких цитат в микст-зоне, тем более что там были и российские корреспонденты.

Анастасия Губанова. Фото Global Look Press

Медведева уверена, что оценки Губановой зажимают специально

«Очень обидно. Я откаталась ведь не так плохо. Да, вместо каскада 3-3 сделала 3-2. Но это не такие глобальные ошибки, чтоб я опустилась на такие места, — приводит слова Губановой Sports.ru. — Это не те оценки, которые должны высвечиваться на табло. Мне сейчас очень больно». Справедливости ради, Анастасия показала во Франции рекорд сезона, хотя он далек от психологически важной отметки в 200 баллов. Несмотря на медали на челленджерах в Италии и Финляндии, Губанова получала меньшие оценки. Но, с другой стороны, тогда у Анастасии были падения. Сейчас же грубой помаркой можно назвать только плохой выезд с каскада лутц-тулуп, второй прыжок в комбинации получился двойным. Немного потеряла баллы Губанова еще на финальном вращении и дорожке шагов, но в целом ее претензии объяснимы.

Тем более что странные метаморфозы судейства налицо — за чистый тройной флип одна судья поставила Анастасии -1, а другая -2. Сомнения вызывают и оценки за компоненты. Понятное дело что это специфическая и субъективная история. Однако даже обычно деликатная Евгения Медведева после короткой не выдержала и выдала критику судейства на «Гран-при» в своем телеграм-канале. «Настя хороша, и ей компоненты зажимают специально — это такой тест на выдержку ее нервов. Потому что, если она выдержит это давление со стороны судей — даже да, я могу замахнуться, сказать, что это давление со стороны судей, — будет очень круто, — считает двукратная чемпионка мира. — И когда ей наконец-таки начнут ставить — ей начнут прям ставить. Я в это верю, я очень жду того момента, когда уже наконец-таки будут нормальные оценки».

Илья Малинин. Фото Global Look Press

Без золота остался и Малинин

Надо признать, что конкуренция в Анже выдалась приличной. Без пьедестала осталась не только чемпионка Европы Губанова, но и призер чемпионата мира Хэ Ин Ли, олимпийский призер Вакаба Хигути. Они уступили выдавшим прокаты жизни бельгийке Нине Пинцарроне и японке Рион Сумиеси. Последняя и вовсе шокировала мир, исполнив самый возрастной женский четверной в истории. Сумиеси прыгнула четверной тулуп в 20 лет, причем сделала это впервые в карьере, а раньше не отличалась как попытками исполнять ультра-си, так и высокими результатами. Не менее плотной была конкуренция и в мужском одиночном. Главной звезде сезона Илье Малинину непросто пришлось на домашнем льду Адама Сяо Хим Фа. Француз собрал впечатляющий технический набор, а по второй оценке, как минимум за счет опыта, он пока превосходит американца русского происхождения.

От четверного акселя Малинин сознательно отказался в знак протеста против политики ISU. В итоге Илья уступил несколько баллов Адаму, хотя выдал прокат близкий к идеальному — придраться можно разве что к каскаду четверной лутц+ойлер+тройной сальхов. Конечно, свою роль сыграло и обидное падение в короткой на дорожке шагов. Именно эта ошибка, вероятно, и оставила Малинина без золота, однако удивительно наблюдать, как прокат с четырьмя чистыми квадами не приносит результата.

Не смогли победить и супруги Ковалевы. Павел и Камилла много упустили в короткой, поэтому в произвольной им пришлось нагонять. В итоге только третье место. Как и у танцевального дуэта Евгения Лопарева/Жоффре Бриссо. Москвичка Лопарева в паре со своим французским партнером была третьей на «Гран-при Франции» и в прошлом году, так что для дуэта это стагнация.