В мужском одиночном новый яркий лидер. Он прыгает запрещенный элемент, а его родители родом из Маврикия

Адам Сяо Хим Фа в нынешнем сезоне идет без поражений.

Cup of China. Мужчины

1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 298,38

2. Шома Уно (Япония) — 279,98

3. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 264,46

Пока в России все обсуждают четвертый этап «Гран-при» в Казани с Камилой Валиевой или «Битву школ» в Москве с Александром Плющенко aka Гном Гномыч, в китайском Чунцине прошел очередной этап «Гран-при» от ISU. И там был свой фронтмен — Адам Сяо Хим Фа. В необычного парня с родителями из Маврикия долго не верили даже в родной Франции, где делали ставку на Кевина Аймо. Однако Адам показывает невероятно быстрый прогресс. Если год назад многие считали сенсацией победу Сяо Хим Фа на чемпионате Европы, то теперь уже мало удивляются тому, что одиночник с запрещенным сальто становится лидером мужского одиночного.

Заставил дрогнуть двукратного чемпиона мира Шому Уно

Неделю назад многих шокировала победа Адама Сяо Хим Фа над «королем квадов» Ильей Малининым. Причем бога четверных обыграли по сути его же оружием — сложным набором четверных, с которым француз справился немного увереннее, а также удачнее выбрал расстановку элементов. И все же ряд экспертов сочли успех Адама случайностью, ведь наверняка русский американец все-таки стал бы первым, если бы не досадное падение на дорожке шагов в короткой программе. Но на этих выходных Сяо Хим Фа уверенно взял верх над действующим чемпионом мира. Казалось, что Шома Уно наконец-то дождался своего шанса. Японец долго ждал пока уйдут из спорта сначала его соотечественник Юдзуру Ханю, потом американец Нэтан Чен. И тут его обходит даже не Малинин с четверным акселем, а француз Адам. Причем обходит безусловно и заслуженно.

Уно был впереди после короткой программы, где Сяо Хим Фа остался без каскада. Разрыв в 15 баллов и это Адама еще пожалели судьи, очевидно впечатленные его победой в Анже семь дней назад. Только у мужчин короткая как метко выразился Макар Игнатов это даже не полдела, а хорошо если хотя бы треть. Француз вышел в субботу и без колебаний выдал четыре четверных прыжка, два тройных акселя и сложнейший каскад лутц+ойлер+сальхов, не дав ни единого повода в себе сомневаться. Шома катался после него и наверняка видел, как у соперника сумма баллов за прокат ушла за 200. Уно нужно было выдавать за 195 баллов и при чистом прокате он вполне мог рассчитывать даже на большие оценки. Но «малышатина» дрогнула. Падение с риттбергера, бабочка на флипе, недокрут на тулупе и тройной сальхов вместо четверного.

Шома Уно. Фото Reuters

Судьи не верят в казахстанца Шайдорова

По справедливости, Шома должен был опускаться на третье место, ведь два отличных проката выдал одиночник из Казахстана Михаил Шайдоров. Наследник Дениса Тена сначала чисто откатал короткую с двумя четверными, а затем прыгнул в произвольной лутц и два тулупа. Надо признать, что на прыжках были недокруты, но по технике Шайдоров обыграл Уно почти на 12 баллов. И это при том, что плюсовали по GOE Михаила явно не так задорно, как у двукратного призера Олимпиады. Не хватало нашему соседу второй оценки. В свое время мама Элизабет Турсынбаевой жаловалась, что Казахстан никогда не будет получать такую же поддержку арбитров как Россия. Ее слова тогда вызвали переполох, но в этот раз мы видим на практике, как талантливого парня судят в первую очередь по паспорту.

Конечно, в плане артистизма Шайдорову есть еще над чем работать и наивно говорить, что он катается на одном уровне с Шомой и Адамом. Тем не менее многие судьи откровенно живут стереотипами и не хотят верить, что в Казахстане может родиться сильный фигурист, при том, что уже был Тен из Алматы. Кстати, Сяо Хим Фа, как нетрудно догадаться по фамилии, — француз тоже весьма условный. Его родители переехали в Европу еще до рождения сына, а до этого вместе жили на острове Маврикий — бывшей колонии, несколько раз переходившей от Франции Великобритании и обратно. Спортсменом Адама сделали уже во Франции, однако в его катании чувствуется и стиль выходца из островов Индийского океана. Например, яркое желание Сяо Хим Фа выделяться. Адам не сдается и прыгает запрещенное сальто. После проката, на показательных, но прыгает. Намекая ISU, что пора двигаться дальше.

Михаил Шайдоров. Фото USA Today Sports

Cup of China

Женщины

1. Хана Йошида (Япония) — 203,97

2. Ринка Ватанабе (Япония) — 203,22

3. Луна Хендрикс (Бельгия) — 201,49

Пары

1. Деанна Стеллато-Дудек/Максим Дешам (Канада) — 201,48

2. Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини (Италия) — 191,00

3. Пэн Чэн/Ван Лэй (Китай) — 178,06

Танцы на льду

1. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 207,83

2. Марджори Лажуа/Захари Лага (Канада) — 206,02

3. Кэролайн Грин/Майкл Парсонс (США) — 189,33