Авербух сообщил, что Медведева продолжит соревновательную борьбу в «Ледниковом периоде»

Хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух рассказал о перспективах фигуристки Евгении Медведевой в шоу «Ледниковый период» после пропуска одного из выпусков из-за смены партнера.

Новым партнером Медведевой по проекту стал актер Федор Федотов. До этого спортсменка выступала с Даней Милохиным, который неожиданно покинул проект.

«Женя еще раз проявила себя как профессионал с большой буквы. Конечно, времени очень мало, но мы постараемся наверстать, впереди еще большая часть проекта, еще есть где потворить, где попридумывать. Я рад, что мы остались в правилах. Как вы знаете, в этом сезоне должны принимать участие исключительно ребята, которые участвовали в проекте до этого. Символично, что именно победитель заключительного сезона выступает сейчас с Женей.

Мы все понимаем, поэтому мы решили, что в одной из передач, так как произошло отставание, Женя с Федором исполнят не один, а два танца, чтобы зрители и судьи оценили. Такое мы нашли решение, чтобы Женя выступала не вне конкурса, а продолжала свою соревновательную борьбу», — приводит слова Авербуха Sport24.