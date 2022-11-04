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Ледниковый период

Сегодня, 18:48

Авербух сообщил, что Медведева продолжит соревновательную борьбу в «Ледниковом периоде»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух рассказал о перспективах фигуристки Евгении Медведевой в шоу «Ледниковый период» после пропуска одного из выпусков из-за смены партнера.

Новым партнером Медведевой по проекту стал актер Федор Федотов. До этого спортсменка выступала с Даней Милохиным, который неожиданно покинул проект.

«Женя еще раз проявила себя как профессионал с большой буквы. Конечно, времени очень мало, но мы постараемся наверстать, впереди еще большая часть проекта, еще есть где потворить, где попридумывать. Я рад, что мы остались в правилах. Как вы знаете, в этом сезоне должны принимать участие исключительно ребята, которые участвовали в проекте до этого. Символично, что именно победитель заключительного сезона выступает сейчас с Женей.

Мы все понимаем, поэтому мы решили, что в одной из передач, так как произошло отставание, Женя с Федором исполнят не один, а два танца, чтобы зрители и судьи оценили. Такое мы нашли решение, чтобы Женя выступала не вне конкурса, а продолжала свою соревновательную борьбу», — приводит слова Авербуха Sport24.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-11-04-averbukh-medvedeva-prodolzhit-sorevnovatelnuyu-borbu-v-lednikovom-periode
Фигурное катание
Евгения Медведева
Илья Авербух
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Стал известен партнер Евгении Медведевой по «Ледниковому периоду»