Гербольдт: «Раз дали премию, значит, Загитова справляется с работой»

12 декабря, 16:08
Экс-фигуристка Катарина Гербольдт высказалась о победе Алины Загитовой в голосовании на лучшую телеведущую 2022 года.
— Как думаете, заслуженно ли Загитову признали лучшей ведущей 2022 года?
— Я думаю, когда выдают премии, то на чем-то обосновываются. Мне сложно сравнивать, потому что я не слежу. Раз дали премию, значит, Алина справляется с работой.
— Смотрите «Ледниковый период»?
— Смотрю, но очень редко.
— Кто больше нравится в качестве ведущей: Загитова или Щербакова?
— В принципе, мне нравится, как справляется с обязанностями и та и другая, — цитирует Гербольдт «Спорт День за Днем».
Олимпийская чемпионка победила в зрительском голосовании «Комсомольской правды». Втрое место заняла Анна Щербакова, на третьей строчке Екатерина Стриженова.