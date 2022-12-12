Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Фигурное катание
Ледниковый период

12 декабря, 16:08

Гербольдт: «Раз дали премию, значит, Загитова справляется с работой»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-фигуристка Катарина Гербольдт высказалась о победе Алины Загитовой в голосовании на лучшую телеведущую 2022 года.

— Как думаете, заслуженно ли Загитову признали лучшей ведущей 2022 года?

— Я думаю, когда выдают премии, то на чем-то обосновываются. Мне сложно сравнивать, потому что я не слежу. Раз дали премию, значит, Алина справляется с работой.

— Смотрите «Ледниковый период»?

— Смотрю, но очень редко.

— Кто больше нравится в качестве ведущей: Загитова или Щербакова?

— В принципе, мне нравится, как справляется с обязанностями и та и другая, — цитирует Гербольдт «Спорт День за Днем».

Олимпийская чемпионка победила в зрительском голосовании «Комсомольской правды». Втрое место заняла Анна Щербакова, на третьей строчке Екатерина Стриженова.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/gerboldt-raz-zagitovoy-dali-premiyu-znachit-ona-spravlyaetsya-s-rabotoy
Алина Загитова
Катарина Гербольдт
10
1
Читайте также
Ягр еще играет! В 50 лет набирает очки и приносит пользу
ВАДА не хочет возвращать флаг России. Что не так на этот раз?
СМИ узнали о запрете КНР экспорта процессоров Loongson в РФ и другие страны
Врач рассказала, как избежать обвисания кожи при похудении
На границе с Россией задержали более 400 украинских националистов
Что такое социальное предпринимательство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Хореограф Медведевой пошутил над Милохиным

Иоланда Чен: «Щербакова более спокойно вписалась в проект «Ледниковый период», но за плечами у Загитовой полуторогодовалый опыт»