Медведева сообщила, что будет постоянным участником «Ледникового периода»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сообщила, что продолжит участвовать в «Ледниковом периоде» и ответила на вопрос, готова ли она рассмотреть возможность участия в шоу вместе с кем-то из футболистов «Динамо».

«Я-то уже постоянный участник «Ледникового периода», я оттуда никуда не денусь со стороны фигуристок, — цитирует ТАСС Медведеву. — Это уже к ребятам вопрос — хотят ли они поучаствовать. И с кем. Я там постоянно».

Медведева дважды принимала участие в «Ледниковом периоде». В 2021 году в паре с блогером Даней Милохиным она заняла третье место, в 2022 году вместе с актером Федором Федотовым — второе.

23-летняя Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане и двукратной чемпионкой мира (2016, 2017). Также она дважды становилась чемпионкой Европы (2016, 2017).