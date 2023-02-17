0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Фигурное катание
Ледниковый период

Сегодня, 09:38

Медведева сообщила, что будет постоянным участником «Ледникового периода»

Мария Гусева
Евгения Медведева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сообщила, что продолжит участвовать в «Ледниковом периоде» и ответила на вопрос, готова ли она рассмотреть возможность участия в шоу вместе с кем-то из футболистов «Динамо».

«Я-то уже постоянный участник «Ледникового периода», я оттуда никуда не денусь со стороны фигуристок, — цитирует ТАСС Медведеву. — Это уже к ребятам вопрос — хотят ли они поучаствовать. И с кем. Я там постоянно».

Медведева дважды принимала участие в «Ледниковом периоде». В 2021 году в паре с блогером Даней Милохиным она заняла третье место, в 2022 году вместе с актером Федором Федотовым — второе.

23-летняя Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане и двукратной чемпионкой мира (2016, 2017). Также она дважды становилась чемпионкой Европы (2016, 2017).

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Евгения Медведева
1
Обсудить
Читайте также
Головин помог «Монако» выиграть в Леверкузене
Хэмилтон возмущен запретом вставать на колено перед гонками. «Формула-1» на его стороне
Посольство РФ оценило позицию Вашингтона относительно ударов по Крыму
Кулеба заявил об отсутствии договоренностей по истребителям для Киева
Пять человек погибли при пожаре в жилом доме в Иркутской области
Рябков выразил уверенность в ответственности США за диверсию на СП
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Финальное выступление Елизаветы Арзамасовой и Никиты Кацалапова на шоу «Ледниковый период»