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Ледниковый период

Сегодня, 15:52

Медведева тонко ответила Милохину на его уход с «Ледникового периода»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Евгения Медведева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Российская фигуристка Евгения Медведева ответила блогеру и тиктокеру Дане Милохину, который покинул проект «Ледниковый период».

Спортсменка выложила в своих соцсетях фотографию в толстовке с надписью «Усталость — это иллюзия».

Евгения Медведева в толстовке с надписью «Усталость — это иллюзия». Фото Соцсети
Евгения Медведева в толстовке с надписью «Усталость — это иллюзия».
Фото Соцсети

Во вторник, 25 октября, Милохин, выступавший в паре с Медведевой, сообщил, что покидает «Ледниковый период». Блогер сослался на усталость.

Медведева и Милохин стали самой популярной парой проекта в прошлом году и заняли третье место в общем зачете. Будущее фигуристки в проекте неясно, на съемках этой недели ее нет среди участников. По информации «СЭ», сейчас ей ищут нового партнера.

Евгения Медведева и&nbsp;Даня Милохин. Милохин бросил Медведеву и уехал в Дубай. Что теперь будет с Евгенией?

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