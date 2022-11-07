Жулин назвал минусы в катании Тодоренко на «Ледниковом периоде»

Заслуженный тренер России Александр Жулин в разговоре с «СЭ» прокомментировал прокат Регины Тодоренко и Александра Энберта в новом выпуске шоу «Ледниковый период».

«Очень хороший прокат у Тодоренко. Но они сразу катались после Синициной и Скобрева, у которых огромная скорость. И разница в скорости не сыграла на руку Тодоренко и Энберту. Если бы они катались под другим номером или даже первые, то и оценки бы были намного лучше. Регина большая молодец, она здорово прибавляет, но ей надо работать над скоростью», — сказал Жулин корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

В субботу, 12 ноября, в эфире Первого канала выйдет пятый выпуск программы нового сезона «Ледниковый период. Снова вместе».