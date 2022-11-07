Милохин — о шоу «Ледниковый период»: «Соглашался с трудом, сказав им, чтобы были готовы, что я свалю. Они сказали: «Мы готовы». Я свалил»

Популярный блогер и тиктокер Даня Милохин объяснил, почему покинул шоу «Ледниковый период».

«Объясняю один раз. Я не могу делать то, что не хочу делать. В том году с удовольствием занимался «Ледниковым периодом», потому что для меня это было что-то новое. Было круто, интересно. В этом году я даже соглашался с трудом, сказав им о том, чтобы были готовы к тому, что я свалю. Они сказали: «Мы готовы». Я свалил», — сказал Милохин во время трансляции на Twitch.

Новым партнером фигуристки Евгении Медведевой в шоу «Ледниковый период» стал актер Федор Федотов.

До этого спортсменка выступала с Даней Милохиным, который неожиданно покинул проект.