Медведеву увела охрана — дети плакали, оставшись без селфи. Как встретили первое шоу «Ледниковый период» без Костомарова

В Череповце стартовал новый тур команды Ильи Авербуха.

Пожалуй, даже группа «Ласковый май» в лучшие годы не объездила столько городов России, сколько шоу Ильи Авербуха. В прошлом году он привез Евгению Медведеву в полярную ночь в Оленегорске. В 2023-м турне стартовало с Череповца.

Первые шоу без Костомарова

Обычно ледовое шоу — всегда праздник, но обстоятельства начала года наложили свой отпечаток. Фигуристы — профессионалы, они должны отрабатывать свой хлеб и веселить публику. Хлеба им, зрелищ народу. Но за кулисами чувствовалось, что подспудно все думают о Романе Костомарове.

Обвинения в пиаре на его имени в адрес Авербуха были, чего греха таить, но он в разговоре со мной опроверг, что идет некий сбор средств на его лечение. То, что из заработанных на продаже билетов денег часть отправится ему и его семье — правда. «Но нигде не говорилось — купите билет, потому что надо помочь Костомарову», — говорит сам Авербух. Вместо этого была весьма красивая акция — письмо Роману. Любой желающий мог написать свое напутствие находящемуся в больнице фигуристу и опустить в ящик. И желающих было очень много — несколько десятков как минимум.

И Татьяна Тотьмянина, когда я у нее спросил: «Как здоровье?» — сказала, что ей не на что жаловаться на фоне всем известного другого человека. И Алексей Тихонов говорил, что все молятся за его здоровье, но не выйти на лед было бы странно. Мол, Роман наверняка хотел бы, чтобы шоу продолжалось. Show must go on во всех смыслах. А Максим Ставиский высказывал свое непонимание работой журналистов и СМИ, которые наперебой информируют о проблемах у Романа. И это я выбрал максимально дипломатичную формулировку — в его словах был невысок процент цензурных.

Праздник для народа

Череповец незаслуженно звучит как глухая провинция — когда мне выписывали командировку, секретарь даже... как бы это сказать, посочувствовала. Кто слышал одноименную песню группы «Кровосток», ассоциирует город в первую очередь с ней. И даже бабушки в первых рядах на арене говорят работникам: «Вы чего перед первым рядом ходите? Думаете, в провинцию приехали — все можно?»

Но вообще все зря — город древний (1362 года), с купеческими домами, музеем художника Верещагина и, конечно, градообразующим предприятием, «Северсталью», на заводе которой проводят весьма интересные интерактивные экскурсии. Нет, это не реклама, просто прикольная экспозиция — по крайней мере была три года назад.

Но очевидно, для Череповца приезд таких звезд одномоментно — большое событие. Поэтому встреча Евгении Медведевой возле автобуса после шоу превратилась чуть ли не в трагедию. Чемпионка мира начала фотографироваться и раздавать автографы, но затем, увидев хлынувшую толпу, охранники все-таки выпроводили ее в автобус. Я лично видел, как дети плакали со словами: «Я не смог сфотографироваться с Медведевой!» За Женей бежали до двери, ее имя скандировали — но она не вышла. Это не значит, что кто-то виноват. Но за всех отдувалась на морозе Алла Михеева, которая сначала по просьбе детей привела Тихонова («Он голый, переодевается». — «Ведите голого!»), а затем обнималась с толпой, которая, кажется, ее знала лучше всех. «Вечерний Ургант» — сила.

Регионы заслуживают внимания

Что касается самого шоу, то оно прошло на традиционно качественном уровне. Под «Танго в сумасшедшем доме» танцевал не один Коляда, а сразу восемь мужчин — участников шоу. Михаил, кстати, ни разу не ошибся и, несмотря на пропуски последних соревнований, полон решимости продолжать карьеру. Тарасова и Морозов в прекрасной форме — их кейс вообще удивителен: через неделю финал «Гран-при», а они пробьют сразу два шоу, в Череповце и Ярославле 25 февраля. Говорят, Этери Тутберидзе была не только не против, но и поддержала такое решение. Впрочем, есть ощущение, что чем дольше изоляция, тем больше фигуристы будут искать любую возможность поучаствовать в шоу. Зарабатывать как-то надо.

Алексей Тихонов вместе с женой Марией Петровой и дочкой Полиной показали номер на троих, в котором партнер держал на себе сразу обеих партнерш. Ну а Медведева откатала один парный номер с Федором Федотовым и один сольный. Более того — еще и одну из поддержек на бис с партнером показала. Публика, которую демографически можно изобразить графиком-подковой — очень много молодежи и очень много людей в возрасте — была в восторге. Причем что одни, что другие.