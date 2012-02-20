В ФККР пока не подтверждают замену Макаровой на Шелепень на чемпионате мира

В Федерации фигурного катания России не подтвердили появившуюся в зарубежных СМИ информацию о том, что вместо чемпионки России-2010 Ксении Макаровой на чемпионат мира в Ниццу (26 марта - 1 апреля) решено отправить серебряного призера финала юниорского "Гран-при"-2011 Полину Шелепень.

"Иностранные СМИ поторопились - данный вопрос еще не решен, - сказал в разговоре с корреспондентом "СЭ" президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков. - Мы должны сначала посмотреть на готовность Макаровой и готовность Шелепень и только после этого принимать решение. Пока такого решения не было. До чемпионата мира больше месяца - время еще есть".

Напомним, что нынешней сезон Макарова начала неудачным выступлением в серии "Гран-при": ученица Евгения Рукавицына стала пятой на Skate America и шестой на Cup of China, не попав в финал серии. В декабре Макарова заняла четвертое место на отборочном чемпионате России в Саранске, а на январском чемпионате Европы в Шеффилде осталась шестой. Причем на обоих соревнованиях фигуристку, прекрасно справившуюся с короткой программой, подвело исполнение произвольной. На этой неделе Макарова должна была выступать в финале Кубка России, однако накануне заболела.

Отметим также, что 16-летней Полине Шелепень на этой неделе предстоит выступать на юниорском чемпионате мира в Минске (27 февраля - 4 марта). Ученица Этери Тутберидзе заменила в сборной России снявшуюся с соревнований Елизавету Туктамышеву. (Екатерина КУЛИНИЧЕВА)