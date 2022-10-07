Алиев прокомментировал необычное расписание Мемориала Панина-Коломенкина

Чемпион Европы Дмитрий Алиев рассказал о том, сложно ли ему было соревноваться в 10 утра на Мемориале Панина-Коломенкина.

За короткую программу фигурист получил 102,38 балла, он занимает промежуточное первое место.

— Хорошо оцениваю выступление. Сегодня достаточно раннее соревнование, началось в 10 утра. Не совсем привычно. Слава богу, что я сам себе ставил такие задачи — не важно, утро или вечер, выполнял прокаты всегда. Возможно, это дало свои плоды. Сегодня какая-то внутренняя уверенность в себе присутствовала. Когда я уехал на тренировку, был дождь, я увидел, как сверкнула молния. Фанаты дали мне прозвище Повелитель молний. Я ехал и улыбался. Болельщики зародили эту историю. На каток ехал с облегчением. Бывает, утром выходишь с чашкой кофе на улицу, настроение комфортное, и ты едешь на работу с улыбкой. Когда выходил на лед, увидел пикачу, подумал: «Тут еще и люди со мной, грех не наслаждаться». Поймал вайб, настроение, так и откатал программу.

— Сложно выступать первым?

— Хороший стартовый номер, грех жаловаться. Единственное, вчера поругал сокомандницу, которая вытянула за меня этот стартовый номер, но мы потом пошутили, что, значит, у нее счастливая рука.

— Есть ощущение, что это твоя лучшая форма за всю карьеру?

— Есть. Но не хочется придавать этому слишком большое значение, выходить на старт и думать: «Я сейчас в лучшей форме». Внутри это живет, благодаря этому я работаю на тренировках. В тренировочном процессе мне нравится, что там постоянно все хорошо, есть моменты подъема и потом две-три тренировки сбоев. Это немного возвращает тебя назад и дает понимание, что ты бежишь вперед паровоза.

— Почему фанаты дарят тебе пикачу?

— Я задавался этим вопросом. Наверное, потому что в Telegram у меня в никнейме стоят молнии. Фанаты начали ассоциировать их с пикачу или с мультиком «Тачки», если кто знает. Мне это нравится, когда я общаюсь в Telegram или WhatsApp, я теперь постоянно одни молнии шлю.