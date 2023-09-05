Трехкратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Алла Шишкина поделилась мнением о фигуристке Алине Загитовой в роли ведущей.

«Я верю, что все будет лучше. Понятно, что по сравнению с Ягудиным плохо. Но Алексей уже сколько на ТВ! У него и язык подвешен, и в театре играет. Что касается Алины, не могу сказать, что внимательно слежу за ней. Да, ко мне иногда подходят люди и говорят: «Ты же видишь, какой это ужас?» Но она только учится. Когда я училась на курсах, это тоже было плохо», — приводит слова Шишкиной Sports.ru.

Ранее 21-летняя спортсменка в своих соцсетях обратилась к людям, которые ее критикуют, и призвала их «развиваться и пробовать что-то новое». Также фигуристка рассказала, каким видит идеал своего мужчины.

Недавно Загитова, оговорившись, произнесла слово «безызбежно» в одном из интервью. Через пару недель она позировала в футболке с этим словом и спрашивала у фанатов, выпускать ли мерч.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях. Она приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года.