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Сегодня, 10:15

Фигуристка Петросян проведет в Ереване мастер-класс для юных спортсменок

Виктория Кравченко
Аделия Петросян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российская фигуристка Аделия Петросян проведет в Ереване мастер-класс для юных армянских спортсменок, сообщает пресс-служба культурно-делового центра «Дом Москвы».

«По приглашению «Дома Москвы» в Ереване в качестве почетного гостя на ледовом шоу будет присутствовать российская фигуристка, победительница финала гран-при России Аделия Петросян», — сообщается в Telegram-канале центра.

10 сентября в Ереване состоится ледовое шоу с участием местных юных фигуристок в честь 876-летия Москвы.

Петросян является победительницей финала Кубка России сезона-2022/23. После аннулирования результатов Камилы Валиевой на чемпионате России в 2022 году она переместилась с четвертого места на третье и стала бронзовым призером соревнований.
Фигурное катание
Аделия Петросян
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