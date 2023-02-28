Авербух рассказал, как жена Костомарова переживает его болезнь

Российский фигурист и режиссер-постановщик, чемпион мира Илья Авербух в интервью «СЭ» рассказал о том, как повлияла болезнь Романа Костомарова на Оксану Домнину.

— Год начался для нас тяжелейшим образом, это правда. Очень сложные чувства. Произошел сильный удар для моей семьи, для всей ледовой семьи. С Оксаной Домниной я нахожусь каждый день на телефонной связи, утром и вечером, обмениваемся СМС, созваниваемся. Я слышу ее голос, она держится большим молодцом, очень сильная женщина. Восхищаюсь ей, ее любовью, каждый день она едет в больницу и проводит время с Ромой. Я полностью владею информацией, общаюсь с врачами. Верим, что Рома справится с этим ударом судьбы, по-другому это назвать нельзя.

Ранее «СЭ» стало известно, что состояние фигуриста улучшается.

Костомаров был госпитализирован 10 января, первоначальным диагнозом была пневмония, однако последующие осложнения на фоне болезни привели к многочисленным хирургическим вмешательствам. 21 февраля сообщалось, что фигурист перенес второй инсульт, в результате чего произошла закупорка сосудов мозга.