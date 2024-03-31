Базарова заявила, что стыдила бы себя за смену гражданства: «Всю жизнь каталась за Россию, а теперь менять паспорт?»

Вице-чемпионка Европы Вера Базарова, выступавшая в паре с Юрием Лариновым, в интервью «СЭ» поделилась мнением о переходе пары Диана Дэвис/Глеб Смолкин в сборную Грузии.

«Непонятно, как технически был оформлен переход Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. Но в целом сыграл фактор личности, были договоренности. У нее американское гражданство, возможно, оформили и грузинский паспорт. И раз двойное гражданство... Но я удивлена, что открыты трансферы. И раньше переход был сложной историей при других политических обстоятельствах, нужно было ждать карантин. Любовь Илюшечкина долго ждала перехода. Когда мы катались с Андреем и второй год подряд занимали максимум пятое место на чемпионате России, была идея перейти в Азербайджан, если не ошибаюсь. Но наша федерация сразу сказала — нет.

Все понимают, что даже шестая российская пара в другой стране будет номером один. Но это ведь все равно наши спортсмены. Анализировала эту ситуацию по себе. Не для красного словца, но по прошествии времени я стала себя стыдить, что у меня в принципе было желание сменить гражданство. Какое-то чувство такое, что я всю жизнь каталась за Россию, а теперь буду менять паспорт... Что это? Зачем? Будто предательство даже. Так что здорово, что нас не отпустили, иначе я бы потом себя корила за такой шаг», — сказала Базарова «СЭ».

На чемпионате мира 2024 года в Монреале Дэвис и Смолкин заняли 12-е место в танцах на льду, набрав 188,52 балла. Победителями соревнований стали американцы Мэддисон Чок и Эван Бэйтс (222,20).