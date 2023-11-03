Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Фигурное катание

Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 11:14

Бестемьянова — о словах Тутберидзе: «Это надо спустить на тормозах. Она сейчас в трудном положении»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Telegram Дзен

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова ответила «СЭ» на слова тренера Этери Тутберидзе о лжи в ее комментариях.

«Может один раз когда-то много лет назад я что-то сказала, она до сих пор это помнит. Мне казалось, что мы давно это проехали. Она очень мило со мной здоровается, когда мы встречаемся на соревнованиях. Это мне странно. Конечно, она сейчас в трудном положении, когда дело Валиевой должно разбираться. Это надо спустить на тормозах. Я удивлена тому, что она так сказала. А на тренировку, если она меня пригласит, я с огромным удовольствием приду. Я очень люблю фигурное катание и уважаю, что она делает, какие результаты показывает», — сказала Бестемьянова «СЭ».

1 ноября Тутберидзе в большом интервью заявила, что все высказывания Бестемьяновой в ее сторону являются ложью.

Фигурное катание
Наталья Бестемьянова
Этери Тутберидзе
4
Обсудить
Читайте также
В Азербайджане задержан лидер избивавшей жителей Петербурга группировки
Журналист рассказал об подрыве израильского танка бойцом ХАМАС
Верховный суд Алабамы разрешил впервые казнить заключенного с помощью азота
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, произвольный танец
Анна Фролова: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, ритм-танец
Мария Агаева: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Туктамышева правда уходит? Судейство за Тутберидзе?
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, произвольный танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, ритм-танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Урманов о словах Тутберидзе про Липницкую: «С простыми характерами чемпионами не становятся»