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Фигурное катание

Сегодня, 17:33

Бестемьянова связала переход Степановой и Букина с желанием завоевать медаль на Олимпийских играх

Алина Савинова
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Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова считает, что двукратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин перешли в группу Александра Жулина, так как хотят побороться за медаль на Олимпийских играх.

«Решили — значит, решили, они взрослые люди, имеют право. Не знаю, как тренеры это преодолеют, просто мы должны понимать, что ключевые слова в посте Саши в социальных сетях — не так много сезонов для нас осталось. Ясно, что они хотят дойти до следующих Олимпийских игр и побороться за медаль, цель такова, дай бог, чтобы наших спортсменов допустили. Конечно, Ире и Саше трудно, но есть поговорка — у спортсмена тренер один, а у тренера фигуристов много, придут новые таланты, они будут их тренировать», — приводит ТАСС Слова Бестемьяновой.

22 марта стало известно о том, что фигуристы планируют перейти из группы Ирины Жук и Александра Свинина к Жулину. Позже Жулин подтвердил эту информацию.

Источник: https://tass.ru/sport/17341669
Фигурное катание
Александра Степанова
Иван Букин
Наталья Бестемьянова
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