Бойкова и Козловский: «Откуда у Тутберидзе столько сил — загадка»

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали о тренировках в группе Этери Тутберидзе.

По словам спортсменов, с ними работают все специалисты тренерского штаба, каждый из которых привносит что-то новое в тренировочный процесс и программы. Также они отметили, что Тутберидзе постоянно присутствует на льду.

«Иногда Этери Георгиевна выходит к нам на лед сказать пару слов и остается на всю тренировку. Видно, что ей хочется это делать, что она заряжена на работу, хочет помочь всем, чувствует, что может помочь, и она это делает», — приводит пресс-служба ФФККР слова Бойковой.

Ее партнер также выделил невероятную работоспособность тренера.

«Я обратил на это внимание на сборе в Новогорске, когда кто-то из тренеров и специалистов периодически брал выходной, а она не брала их вообще. Мы просто поражались, откуда у человека столько сил отдавать... Работа спортсмена «вбирать» в себя все возможное от тренеров. А задача тренера «отдавать» — свои силы, знания, все, что требуется, каждому спортсмену по отдельности. Откуда Этери Георгиевны на это столько сил? Для меня загадка», — добавил Козловский.

Пара перешла в группу Тутберидзе в мае этого года. Ранее фигуристы тренировались под руководством Тамары Москвиной и Артура Минчука.

Бойкова и Козловский являются чемпионами Европы 2020 года. Также они дважды выигрывали бронзовые медали европейских первенств (2019, 2022), в 2021 году они стали бронзовыми призерами чемпионата мира.