Бойкова и Козловский продолжат представлять Санкт-Петербург после перехода к Тутберидзе

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган заявил, что фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский продолжат представлять Санкт-Петербург после перехода в группу Этери Тутберидзе.

«Александра Бойкова и Дмитрий Козловский по-прежнему будут представлять Санкт-Петербург», — приводит слова Когана ТАСС.

Бойковой 21 год, Козловскому — 23, они являются чемпионами Европы 2020 года. Также они дважды выигрывали бронзовые медали европейских первенств (2019, 2022), в 2021 году они стали бронзовыми призерами чемпионата мира.