Брат Костомарова признался, что был с Романом каждый день болезни

Денис Костомаров, брат Романа Костомарова в комментарии для «СЭ» отреагировал на выписку известного фигуриста из больницы.

«Романа выписали из больницы? При чем я здесь. Я не встречал эту новость. Бывал с ним каждый день. Лучше позвоните Роману», — сказал Денис Костомаров «СЭ».

В четверг, 6 июля Роман Костомаров сообщил, что его выписали из больницы. 46-летний спортсмен был госпитализирован 10 января с диагнозом «пневмония», впоследствии ему провели несколько операций по ампутации.

Роман Костомаров провел в больнице 175 дней.