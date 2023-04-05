Россиянин Рештенко о выступлениях за Чехию: «Меня сняли с прошлогоднего чемпионата мира. Не послали вообще никого»

Чешский фигурист Георгий Рештенко в интервью «СЭ» рассказал о том, что его сняли с прошлогоднего чемпионата мира после конфликта с представителями местной федерации фигурного катания.

«Меня сняли с прошлогоднего чемпионата мира. Не послали вообще никого. Мы поругались с некоторыми людьми. Лично мне даже никто ничего не сказал, я через соцсети узнал что меня сняли. Это было неприятно. Меня это признаюсь надломило. Я был в отличной форме, готов выступать. Откатал Загреб, набрал хорошие баллы. Проиграл отбор на Европу, а там Маттиас не набирает техминимум на ЧМ.

Мне говорят, что я точно еду, в заявке. Выезжать через неделю и тут такие новости. Вредительство это или нет трудно сказать. Уже пройденный момент, а вот прошлой весной эмоции бы выдал. Официальная версия была следующая — у меня в приоритете на сезон юниорский ЧМ», — сказал Рештенко.

Отметим, что ранее Георгий тренировался в Санкт-Петербурге у Евгения Рукавицына. У него российское гражданство.