Даниелян оценил свое выступление с произвольной программой на Мемориале Панина-Коломенкина

Российский фигурист, серебряный призер чемпионата Европы Артур Даниелян оценил свое выступление с произвольной программой на Мемориале Панина-Коломенкина.

— Как оцените свое выступление? Цель выполнена?

— Нет. Лучше, чем вчера. Вчера себя хорошенько так поругал.

— Это же первый старт с новой командой.

— Безусловно, это первый именно соревновательный старт. Прокаты — это прокаты, там я был с тройным. Первый старт— четверному неделя, с новой техникой, плюс внеплановое 1,5 дня лежания дома. Все наложилось.

— Приболели?

— Даже не понимаю, что случилось, но уже не важно.

— Ожидали такую поддержку от трибун?

— В Питере — да. Сюда всегда много народу приходит, к часу дня народ в субботу соберется.

— Сам сальхов был сегодня лучше, чем вчера?

— Безусловно, но все равно не тот. По крайней мере почувствовал его, сформировалась соревновательная оболочка. Будем дальше работать. Сейчас будем составлять план подготовки к гран-при. В Казани я люблю выступать, там всегда все хорошо.

— Эти же соревнования тоже являются отборочными?

— Куда?

— На чемпионат мира.

— (смеется) Мой чемпионат мира уже давно уехал.

— Когда вас спрашивали про двойной прыжок вчера, вы сказали, что подумали о четверном. А сегодня что случилось?

— Сегодня я немного по-другому настроился, был в другом настроении, не такой нагруженный. Вчера я этим сальховым себя придавил, вся программа насмарку пошла. Сегодня думал — сделаю и сделаю, не сделаю — и не сделаю, значит, дальше должно быть так, чтобы люди забыли, что там что-то не так было. На одном сальхове далеко не уедешь, нужно всю программу сделать.

— Привыкли ли уже к новой команде, к жизни в Санкт-Петербурге?

— Главное, что я запомнил дорогу. Команда прекрасная, мне все нравится, каждый день тренируюсь с ажиотажем. Из-за большого желания я злюсь, меня успокаивают.

В произвольной программе Даниелян набрал 138,40 балла и занимает промежуточное четвертое место.