Даниелян рассказал, что у него не было мыслей о завершении карьеры

Фигурист Артур Даниелян рассказал, что никогда не задумывался о завершении карьеры или паузе, несмотря на множество трудностей.

«По сезону продолжал работать, бороться, тренироваться и развиваться. Было два сложных момента, когда уже была сильная боль, и непонятно, от чего это исходило. После короткой программы на этапе Гран-при России в Москве, когда я еще там подбил себя в прокате, пришлось сняться. Не было ли мыслей о завершении или паузе? Нет, не было. На эмоциях, может, и сказал, но в целом не было, потому что еще до появления травмы у меня шла хорошая работа, спрогрессировал нормально, у меня появился четверной лутц», — приводит слова Даниеляна ТАСС.

20-летний Даниелян является серебряным призером чемпионата Европы и России (2020). В прошедшем сезоне фигурист занял 10-е место на этапе Гран-при России.