Двоеглазова: «Психологически готова к переходу во взрослое катание»

15-летняя российская фигуристка Алиса Двоеглазова, занимающаяся в группе заслуженного тренера РФ Этери Тутберидзе, рассказала о планах перейти из юниорской группы во взрослую со следующего сезона.

«Конечно, хотелось бы уже пробовать себя во взрослом катании. Это интересный и новый формат для меня. В юниорах я уже третий год катаюсь. Думаю, психологически я готова к этому переходу. Я готова идти в бой, было бы интересно догонять более опытных девочек.

Сейчас главное выдохнуть, чтобы набраться сил. А потом уже буду смотреть, какие задачи ставить. Понятно, что нужно правильно работать. Этери Георгиевна подскажет, как это сделать», — цитирует Двоеглазову Sport24.

В минувшем сезоне Двоеглазова стала победительницей финала Гран-при России среди юниоров, опередив своих сверстниц Маргариту Базылюк и Екатерину Моисееву.