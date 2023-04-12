Двум канадским фигуристкам запретили въезд в Россию

Канадским фигуристкам Меган Дюамель и Тессе Вирту запрещен въезд на территорию России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МИД РФ.

Ранее сообщалось, что Россия закрыла въезд для 333 граждан Канады. Подобное решение было принято на фоне санкций со стороны Оттавы. Двое спортсменов также попали в этот список.

«Ввиду антироссийских санкций, периодически вводимых режимом Джастина Трюдо против официальных лиц, политиков, экспертов, журналистов, деятелей культуры и спортсменов из России, а также всех, кто не устраивает оттавский «мейнстрим» и поддерживаемые им неонацистские власти в Киеве, въезд в Российскую Федерацию закрывается на постоянной основе для 333 граждан Канады», — приводит слова заявления «РИА Новости».

Виртью является трехкратной олимпийской чемпионкой и трижды завоевывала золото чемпионата мира. Дюамель — олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в команде и двукратная чемпионка мира в паре с Эриком Рэдфордом.