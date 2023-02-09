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Фигурное катание

Сегодня, 16:36

Энберт рад, что фигуристы в России не снижают сложность программ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Призер чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт заявил, что уровень мотивации и физической подготовки у российских фигуристов остаются высокими, они продолжают придумывать сложные программы выступлений, несмотря на отстранение от международных соревнований.

«Наши спортсмены в тонусе, и в физическом, и в эмоциональном. Меня радует, что наши спортсмены придумывают новые программы в парах, четверные выбросы, четверные подкрутки, несмотря на то что они не могут поехать на чемпионаты мира и Европы. Только что прошел чемпионат Европы, это был совсем другой турнир, только пять пар, наверное, исполнили контент, который мы привыкли видеть, и то они это сделали во время последней разминки и претендовали на медали. Раньше такое могло служить только отбором в произвольную программу», — приводит слова Энберта ТАСС.

26 января итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии стали победителями чемпионата Европы по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев отстранил российских конькобежцев, шорт-трекистов и фигуристов от соревнований под эгидой организации.

Источник: https://tass.ru/sport/17007373
Фигурное катание
Александр Энберт
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