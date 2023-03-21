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Фигурное катание

Сегодня, 17:01

Энберт ждет конкуренции между Уно и Малининым на ЧМ по фигурному катанию

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский фигурист, серебряный призер Олимпиады — 2018 в командных соревнованиях Александр Энберт поделился ожиданиями от выступлений представителя США Ильи Малинина на предстоящем чемпионате мира.

«Очень интересно, что покажет Илья Малинин на этом чемпионате мира, потому что в этом сезоне он уже и так многое показал. Интересно, как он будет соревноваться с более опытными спортсменами, которые уже давно на мировой арене — с японцами, с корейцами. Думаю, борьба в мужском одиночном катании будет серьезная. Конечно, Сема Уно прекрасно катается, в определенные сезоны он выступал на равных с Юдзуру Ханю, признанным лидером фигурного катания, составлял конкуренцию и Нейтану Чену. И, конечно, он вполне может составить значимую конкуренцию Илье Малинину, который в этом сезоне действительно хорош. Опыт против молодости — вечное соревнование в спорте, которое всегда непредсказуемо. Малинин прекрасно понимает степень ответственности, возложенной на него им самим. Он приезжает фаворитом, и с этим надо справляться — не всегда получается, у всех спортсменов по-разному», — приводит слова Энберт «Газета.Ru».

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Японии с 22 по 26 марта. В нем примут участие, в том числе, подопечные российского тренера Этери Тутберидзе — Морис Квителашвили, Ника Егадзе и Даниэль Грассль.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/21/20021071.shtml?updated
Фигурное катание
Александр Энберт
Илья Малинин
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