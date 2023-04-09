РБК: фигуриста Костомарова переведут из реанимации в ближайшие два месяца

Романа Костомарова переведут из реанимации в ближайшие два месяца, сообщает «РБК Спорт».

По данным источника, состояние фигуриста улучшается с каждым днем и в ближайшие месяцы он может покинуть отделение реанимации. Отмечается, что Костомаров чувствует себя лучше и постепенно возвращается к нормальной жизни.

Ранее ТАСС называл такие же сроки нахождения спортсмена в реанимации.

3 апреля стало известно, что олимпийский чемпион уже пользуется соцсетями.

Костомаров борется с болезнью с начала января. Первоначальный диагноз «пневмония» вызвал многочисленные осложнения, приведшие к ампутации конечностей.