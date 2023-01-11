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Сегодня, 10:35

Фигуристка Панфилова рассказала, чье выступление на Олимпиаде-2022 ей запомнилось больше всех

Руслан Минаев
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Фигуристка Аполлинария Панфилова рассказала, чье выступление на Олимпийских играх 2022 года в Пекине ей запомнилось больше всех.

«Если говорить про одиночниц, мне лично запомнилась больше всех Саша Трусова — это не только пять четверных прыжков, у нее была очень хорошая программа, но и пять четверных — это такой перфоманс, не знаю, когда такое повторится», — цитирует Панфилову ТАСС.

На Олимпиаде-2022 в Пекине Трусова заняла второе место в женском одиночном катании, уступив лишь другой россиянке — Анне Щербаковой. На Играх Трусова исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, три из них — чисто.

Источник: https://tass.ru/sport/16773375
Фигурное катание
Александра Трусова
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