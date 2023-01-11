ВЦИОМ: россияне назвали Камилу Валиеву спортсменкой 2022 года

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса о главных персонах минувшего года.

Спортсменом 2022 года россияне признали олимпийскую чемпионку в командном соревновании Камилу Валиеву (7%). На втором месте расположился лыжник Александр Большунов (5%), а на третьем — нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин (4%).

По два процента в голосовании набрали олимпийская чемпионка в одиночном катании Анна Щербакова и серебряный призер турнира Александра Трусова.

ВЦИОМ отмечает, что содержательный ответ на вопрос о спортсменах 2022 года смогли дать только треть россиян — 31 процент. Также в ответах отмечается некоторый перекос в пользу фигуристов — в общей сложности бывших и действующих чемпионов в этом виде спорта назвали 14 процентов.