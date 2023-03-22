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Фигурное катание

Сегодня, 11:28

Фигуристка Степанова заявила, что они с Букиным собираются вернуться к выступлениям в следующем сезоне

Иван Торопцев
Корреспондент
Александра Степанова и Иван Букин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российская фигуристка Александра Степанова заявила, что они с Иваном Букиным рассчитывают вернуться к выступлениям в следующем сезоне.

«Друзья, давно не виделись! Мы с Ваней уже несколько месяцев не выступали, но надеемся еще порадовать вас нашим катанием. Верим, что в следующем сезоне это будет возможно не только на внутренних соревнованиях, но и на международных. Россия должна быть там!» — написала у себя в Telegram-канале Степанова.

Степанова и Букин — двукратные серебряные призеры чемпионата Европы. На Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) спортсмены заняли шестое место.

Источник: https://t.me/AleksandraStepanova95/47
Фигурное катание
Александра Степанова
Иван Букин
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