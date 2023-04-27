Гербольдт оценила прогресс российской фигуристки Губановой, выступающей за сборную Грузии

Бронзовый призер чемпионата России Катарина Гербольдт оценила прогресс фигуристки Анастасии Губановой, представляющей Грузию.

«Мне кажется, что прогресс очевиден, раз человек выигрывает чемпионат Европы. Есть много «но», не соревновались наши спортсменки, но, как говорил великий Алексей Николаевич Мишин, когда я у него тренировалась, прокат забудется, а вот место и звание останутся», — приводит слова Гербольдт «Газета.Ru».

На чемпионате Европы 2023 года Губанова выиграла золотую медаль в женском одиночном катании, набрав за две программы 199,91 балла.

В 2021 году Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) разрешила Губановой сменить спортивное гражданство на грузинское и выступать за сборную этой страны.