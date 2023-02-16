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Фигурное катание

Сегодня, 20:03

Роднина — о словах Плющенко: «Не нравиться может цвет волос, а не судейство»

Микеле Антонов
Корреспондент
Ирина Роднина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина отреагировала в комментарии «СЭ» на слова тренера Евгения Плющенко о возможном переходе в другие страны тех, «кого судят неправильно».

«Что значит не понравилось судейство. Может не понравиться цвет волос. Если есть какие-то конкретные претензии — это один вопрос. А нравится или нет — вкусовщина. Наверное, возможная смена гражданства спортсменами не было угрозой», — сказала Роднина «СЭ».

Ранее двукратный олимпийский чемпион раскритиковал судейство на юниорском первенстве России-2023 в Перми.

Ученица Плющенко Вероника Жилина стала второй с 218,79 балла. Другая его воспитанница Софья Титова — 4-я (200,73 балла).

Ирина Роднина
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