Роднина — о словах Плющенко: «Не нравиться может цвет волос, а не судейство»

Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина отреагировала в комментарии «СЭ» на слова тренера Евгения Плющенко о возможном переходе в другие страны тех, «кого судят неправильно».

«Что значит не понравилось судейство. Может не понравиться цвет волос. Если есть какие-то конкретные претензии — это один вопрос. А нравится или нет — вкусовщина. Наверное, возможная смена гражданства спортсменами не было угрозой», — сказала Роднина «СЭ».

Ранее двукратный олимпийский чемпион раскритиковал судейство на юниорском первенстве России-2023 в Перми.

Ученица Плющенко Вероника Жилина стала второй с 218,79 балла. Другая его воспитанница Софья Титова — 4-я (200,73 балла).